В белгородской типографии раскрыли детали обстрела с воздуха

Утром 1 апреля обстрелу с воздуха подверглась типография «Константа» в Белгороде, рассказала NEWS.ru начальник отдела маркетинга предприятия Маргарита Рихтер. Она добавила, что ЧП произошло в 05:30 утра. По словам Рихтер, различные виды повреждений получило всё здание, никто не пострадал. Кроме того, женщина подчеркнула, что власти области не явились на место происшествия после обстрела. Об ударах вертолётами ВСУ по типографии в Белгороде стало известно накануне. Украинские военные также обстреляли нефтебазу в городе.

Повреждения есть по всему зданию, крыше, разбиты некоторые стёкла, повреждена офисная техника, во внутренних стенах наблюдаем дыры. В здании на момент обстрела был один человек, в его кабинет попали, разбито стекло, его в этот момент не было на рабочем месте, он находился в общем зале. Также горел трансформатор около здания, его потушили. После вызова всех служб экстренного реагирования власти на место не явились, ситуацию правительство области замалчивает. Поэтому заговорили мы, уже спустя два часа после произошедшего, — сказала она.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что российские системы ПВО не смогли засечь движение вертолётов к нефтебазе в Белгороде, поскольку они летели на предельно малой высоте. Он выразил мнение, что ВС РФ должны нанести ответный удар по аэродрому, с которого вертолёты вылетели в сторону Белгорода.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар на нефтебазе был вызван авиаударом с двух вертолётов украинских войск. Позже в Сети появился ряд видеороликов, в которых запечатлён момент авиаудара по нефтебазе в Белгороде, за которым последовал пожар. В ликвидации возгорания задействован пожарный поезд.