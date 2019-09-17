https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шестилетний мальчик почти неделю провёл в одной квартире с трупом матери, которая покончила с собой. Это случилось в башкирском городе Янаул.

Тело женщины пролежало в доме около пяти дней и уже начало разлагаться. Всё это время ребёнок находился рядом, сообщил «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах.

Мальчика обнаружили крайне истощённым и госпитализировали в центральную районную больницу. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. По данному факту проводится проверка.

Ранее News.ru писал о смерти 68-летнего москвича. Его труп две недели пролежал в квартире на ул. Академика Арцимовича. Тревогу забила жительница дома, давно не встречавшая соседа. Приехавшие экстренные службы обнаружили его разложившееся тело в коридоре.