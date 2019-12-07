Фото: vk.com/mchs__russia

Четыре ребёнка пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле в Астрахани.

Баллон взорвался в автомобиле на улице Энергетической, травмы получили четыре ребёнка, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, пострадавших госпитализировали в областную детскую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб и трое получили травмы в результате взрыва газа в четырёхэтажном доме в пригороде Тюмени. Инцидент привёл к пожару в квартире на первом этаже. Ещё на трёх этажах «хлопок газовоздушной смеси» выбил стёкла.

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