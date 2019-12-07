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Один человек пострадал при обрушении лестничного марша в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Инцидент произошёл на Большой Серпуховской улице. По предварительным данным, пострадавший — мужчина. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Жителей с помощью громкоговорителя попросили не выходить на улицу. Ранее в кенийской...