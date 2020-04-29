В Армении произошли перестрелка, массовые беспорядки и самосуд

https://static.news.ru/photo/30d95bfe-89d0-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Makalu /pixabay.com

Убийство четырёх человек произошло 28 апреля 2020 года в городе Гавар неподалеку от столицы Армении.

По данным местных СМИ, во время перестрелки в Гаваре погибли двое человек, ещё двое её участника скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были отправлены в больницу, сообщает «Интерфакс».

Среди убитых был следователь военной полиции.

Больницу контролировали многочисленные силы правоохранительных органов, совместно с начальником полиции Армении Арманом Саркисяном.

Тем не менее в больницу смогли прорваться около 500 человек, в том числе друзья и родственники убитого следователя военной полиции. После того, как люди проникли в медицинское учреждение, они совершили над выжившими участниками перестрелки самосуд.

Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать, — привели сообщение в «Интерфакс».

Отмечается, что пресс-служба полиции Армении сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийств, а также незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

Ранее NEWS.ru писал, что жители селения Джемикент в Дербентском районе Дагестана устроили самосуд над односельчанином за осквернение могилы их матери. Мужчину протащили несколько десятков метров по земле, избили, а затем привязали к трубе у одного из домов.