Ураган в Белгородской области сорвал крыши с десяти домов

https://static.news.ru/photo/259fc156-a438-11ea-8914-fa163e074e61_660.jpg Фото: 31.mchs.gov.ru

Ураганный ветер повредил восьми многоквартирных и двух частных домов в посёлке Северный Белгородской области. Части кровли, обломки заборов поднялись в воздух.

Без крыши над головой остались жители не менее 32 квартир.

По мере возвращения людей с работы, будем что-то думать, расселять, никто не останется без внимания. Некоторые люди уже нашли место, куда уехать, — заявил в комментарии РИА Новости глава посёлка Олег Каширин.

Как писал NEWS.ru, вечером 25 мая ураган случился в Свердловской области. Ветер обрушил не менее 20 деревьев, повредил восемь машин, из-за обрывов на электросетях более 16 тысяч человек остались без света. Погибли четыре человека.