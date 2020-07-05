Упавший в Мексике самолёт мог перевозить тонну кокаина

https://static.news.ru/photo/246cae9a-bef3-11ea-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/RochexRB27

В восточной части Мексики на шоссе в штате Кинтана-Роо упал реактивный самолёт Hawker XB-RCM. Согласно предварительной версии, он летел из Южной Америки и вёз более тонны кокаина.

Воздушное судно рухнуло в 07:50 по местному времени в воскресенье, 5 июля (15:50 по Москве), на 61-м километре трассы Чунхухуб-Хосе Мария Морелос. В результате падения начался пожар, передаёт Infobae.

Как заявил министр общественной безопасности Мексики Альберто Капелла в Twitter, самолёт связан с преступной деятельностью. Такой вывод удалось сделать после изучения его регистрационного номера. Капелла также призвал местное население избегать района катастрофы. Теперь расследованием инцидента займутся федеральные власти.

#MÃXICO | MÃ¡s imÃ¡genes del aviÃ³n que se incendiÃ³ al aterrizar en la carretera Chunhunhub - JosÃ© MarÃ­a Morelos en Quintana Roo. Presuntamente transportaba droga y habrÃ­a sido detectada por las Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripulantes habrÃ­an aterrizado para escapar. pic.twitter.com/sk3q4BHxN0 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 5, 2020

В настоящее время участок дороги, где упал самолёт, перекрыт военными и полицейскими. Информации о пострадавших нет. Известно, что экипажу воздушного судна удалось скрыться с места происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что возможной причиной ДТП, произошедшего на проспекте Мира в Москве в это воскресенье, мог стать приступ астмы у водителя.