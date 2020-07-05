Упавший в Мексике самолёт мог перевозить тонну кокаина

В восточной части Мексики на шоссе в штате Кинтана-Роо упал реактивный самолёт Hawker XB-RCM. Согласно предварительной версии, он летел из Южной Америки и вёз более тонны кокаина.
Воздушное судно рухнуло в 07:50 по местному времени в воскресенье, 5 июля (15:50 по Москве), на 61-м километре трассы Чунхухуб-Хосе Мария Морелос. В результате падения начался пожар, передаёт Infobae.
Как заявил министр общественной безопасности Мексики Альберто Капелла в Twitter, самолёт связан с преступной деятельностью. Такой вывод удалось сделать после изучения его регистрационного номера. Капелла также призвал местное население избегать района катастрофы. Теперь расследованием инцидента займутся федеральные власти.