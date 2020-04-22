УФСИН опровергло информацию о накалённой обстановке в якутских колониях

https://static.news.ru/photo/15db316e-849a-11ea-8ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

УФСИН по Якутии отрицает факты плохих условий содержания и пренебрежительного отношения к заключённым в местных колониях. Об этом NEWS.ru сообщает само ведомство.

Пресс-служба УФСИН прислала письмо, в котором говорится, что в учреждении все спокойно, «обстановка стабильная».

Регулярно с осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии № 1, проводится разъяснительная и просветительская работа. Обстановка в учреждении стабильная, — сказано в сообщении.

Также пресс-служба ведомства опровергает сведения источника NEWS.ru, которые были изложены в тексте про ситуацию в колонии. Они утверждают, что распределение по отрядам происходит, исходя из личностных особенностей и состояния здоровья, а от зарядки заключенный может быть освобождён по рекомендации медработника; все ходатайства от осуждённых об УДО проходят через администрацию колонии, а далее отправляются в суд. Также ведомство отмечает, что в колониях организованы рабочие места на производственных участках металлообработки, швейном, рихтовочном, дополнительного питания, в магазине и на подсобном хозяйстве.

В помещении столярного цеха в настоящее время проводится ремонт и оборудуется мебельный участок в целях создания дополнительных рабочих мест для осуждённых, — говорится в письме.

Ранее NEWS.ru рассказывал со ссылкой на источник в якутской колонии, что ситуация в учреждении накалённая, осуждённые находятся «на грани» и опасаются возникновения такого же бунта, какой недавно произошёл в колонии Ангарска.