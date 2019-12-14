https://static.news.ru/photo/018afa7e-1e69-11ea-b42f-fa163e074e61_660.jpg Наиль Исламов Фото: pitereshaet/vk.com

Лейтенант полиции Наиль Исламов спас в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку из рук матери, которая пыталась выбросить её в окно.

Сообщается, что женщина выкидывала из окна своей квартиры вещи и держала на руках ребёнка. Также она угрожала сделать из своей дочери «ангела», выкинув из окна. Полицейский вместе с пожарными прибыли на место. Спасатели растянули страховочное оборудование, а участковый поднялся в квартиру. Там ему удалось забрать ребёнка из рук матери. В квартире также находился 12-летний брат девочки. На данный момент детей передали в медицинское учреждение, а их мать отправили на обследование, пишет Life .

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