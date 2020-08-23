Убийце девятилетней девочки в Саратове дали пожизненный срок

https://static.news.ru/photo/245ce346-e5e7-11ea-bd3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийца девятилетней девочки в Саратове Михаил Туватин приговорён к пожизненному заключению. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Туватину назначено пожизненное заключение в колонии особого режима, — сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского областного суда.

Трагедия произошла утром 9 октября прошлого года. Школьница ушла на уроки и по пути пропала. Через сутки её нашли мёртвой у гаражей, мимо которых она проходила. По делу был арестован 35-летний местный житель, которого обвинили не только в убийстве ребёнка, но и насильственных действиях сексуального характера.

Вину Туватин не признал. У него на момент совершения преступления имелась непогашенная судимость. Он был судим шесть раз, включая изнасилование малолетней школьницы из той же школы, что и убитая девочка. Экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемого.

В Саратове 13 октября состоялась церемония прощания с ребёнком. Девочку похоронили на Сторожевском кладбище. На траурное мероприятие пришли сотни человек, в том числе и руководство региона, писал NEWS.ru.