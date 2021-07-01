Трое пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Хлопок газа, в результате которого пострадали три человека, произошёл в Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Уточняется, что из-за хлопка в жилом здании
На текущий момент на месте работают сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока что причина инцидента ещё не установлена.
Ранее взрыв газа произошёл в жилом одноэтажном доме в Махачкале в ночь на 1 июля. В результате пострадали три человека, их пришлось извлекать из-под обломков здания. Пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу. Предположительно, среди них есть пожилая женщина.