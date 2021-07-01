Трое пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Хлопок газа, в результате которого пострадали три человека, произошёл в Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Уточняется, что из-за хлопка в жилом здании обрушились межэтажные перекрытия. Кроме того, в квартирах выбило стёкла. В результате разрушений трое пострадали и были госпитализированы. Также из дома эвакуировали 28 человек.

На текущий момент на месте работают сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока что причина инцидента ещё не установлена.

Ранее взрыв газа произошёл в жилом одноэтажном доме в Махачкале в ночь на 1 июля. В результате пострадали три человека, их пришлось извлекать из-под обломков здания. Пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу. Предположительно, среди них есть пожилая женщина.