Трое погибли: в Тверской области подростки подожгли жилой дом

В Тверской области в Конаково двое подростков 13 и 11 лет устроили пожар в жилом доме. В результате погибли три человека. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошёл на улице Жилкооператива. Школьники играли с аэрозольным баллончиком. В какой-то момент подростки подожгли его и забросили в деревянный дом. Огонь распространялся очень быстро — через несколько минут здание горело уже полностью.

Когда пожарные потушили пламя, то на втором этаже они увидели три обгоревших тела — двух мужчин и женщину. Поджигателей нашли позже. Подростки признались, что подожгли дом случайно. В результате региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мужчина в Иволгинском районе Бурятии поджёг дом своей супруги, которая хотела развестись. Его задержали в тот же день, 21 октября. Мужчина просил жену восстановить отношения — она отказывалась с ним общаться. Дом в дачном товариществе, который снимала 31-летняя женщина, сгорел целиком, нанесённый ущерб — 1,5 млн рублей.