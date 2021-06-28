Три офицера авиации ФСБ арестованы за мошенничество

По обвинению в крупном мошенничестве в Москве арестованы трое офицеров 6-го отдела Управления авиации (УА) ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию 235-го Гарнизонного военного суда, вынесшего данную меру пресечения.

В суде сообщили о заключении под стражу на два месяца Юрия Кравченко, Артёма Сохина и Сергея Романова. Иных подробностей не поступало.

При этом источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела Управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов — один из офицеров подразделения. По словам собеседника ТАСС, всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В свою очередь издание «Коммерсант» сообщает , что сотрудники Управления авиации ФСБ проходят по делу о хищении 63 499 600 рублей. Речь идёт о контрактах между УА ФСБ и компанией «АсСтрой» на поставку техники и оборудования воинским частям.

По информации «Коммерсанта», «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения имущества для воздушных судов, однако обязательства не были выполнены.

По делу проходят трое офицеров и предприниматель Вазген Бабаханян, причастные, по версии следствия, к мошенничеству. Сообщается, что обвиняемые отрицают свою вину и сообщают, что все обязательства по контракту были выполнены в установленные сроки.