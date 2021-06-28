Три офицера авиации ФСБ арестованы за мошенничество

По обвинению в крупном мошенничестве в Москве арестованы трое офицеров 6-го отдела Управления авиации (УА) ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию 235-го Гарнизонного военного суда, вынесшего данную меру пресечения.
В суде
При этом источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела Управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов — один из офицеров подразделения. По словам собеседника ТАСС, всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В свою очередь издание «Коммерсант»
По информации «Коммерсанта», «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения имущества для воздушных судов, однако обязательства не были выполнены.
По делу проходят трое офицеров и предприниматель Вазген Бабаханян, причастные, по версии следствия, к мошенничеству. Сообщается, что обвиняемые отрицают свою вину и сообщают, что все обязательства по контракту были выполнены в установленные сроки.