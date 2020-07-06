Три девушки погибли в ДТП в Нижегородской области

Авария произошла в ночь на 7 июля на улице Северная в городе Павлово Нижегородской области, в 65 км от облцентра, в результате происшествия погибли три человека.
Отмечается, что среди жертв автокатастрофы детей нет. Подробности и обстоятельства случавшегося пока уточняются. К ликвидации последствий ДТП привлекались в том числе спасатели,
По данным нижегородского портала NN.ru, белая Hondа, за рулём которой находилась 20-летняя девушка, на полном ходу врезалась в стоящий грузовик Volvo. От удара легковушка отлетела в забор, при этом
Как писал NEWS.ru ранее, автобус, в котором находились 16 человек, попал в аварию в Красноярском крае. В результате ДТП транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили в МЧС РФ.
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