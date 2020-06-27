Трактор наехал на машину полиции на месте утечки под Норильском

https://static.news.ru/photo/4e73c212-b923-11ea-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

На месте несанкционированного сброса жидкости под Норильском трактор случайно наехал на автомобиль полиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы краевого главка ГУ МВД Владимира Юрченко. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее появилась информация об утечке под Норильском неизвестной жидкости. Это произошло в результате её несанкционированной перекачки из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики. В данный момент по этому факту проводится проверка.

После сообщения местного жителя о сливе неустановленной жидкости из труб в тундровую зону на место происшествия выехала полиция. В какой-то момент трактор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на полицейскую машину. Людей в ней в это время не было.

Предварительно, водитель трактора при движении задним ходом не убедился в наличии препятствия и наехал на стоящий автомобиль. Пострадавших нет. Людей в автомобиле не было, — рассказал Юрченко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что персонал Талнахской обогатительной фабрики, которая входит в «Норникель», слил оборотную воду в тундру, чтобы снизить уровень воды в отстойном пруду. По данным Росприроднадзора, уровень воды повысился из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.