Томич нарушил режим самоизоляции и проехался по России

https://static.news.ru/photo/75ebae34-7735-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба УМВД по Томскому региону сообщила о задержании гражданина РФ. Он вернулся в страну 2 апреля 2020 года и не стал соблюдать карантин.

Вместо этого мужчина отправился путешествовать по России. За два дня он посетил Москву, Московскую, Новосибирскую и Псковскую области.

Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Томской области при проверке документов установлен житель областного центра 1970 года рождения, который 2 апреля 2020 года пересёк государственную границу Российской Федерации и 4 апреля прибыл в город Томск. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра данного гражданина, а также всех граждан, с которыми мужчина прибыл из Новосибирска на автобусе, — отметили в УМВД.

На данный момент мужчина доставлен в обсерватор. Ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. Нарушитель не признаёт своей вины.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России стремительно снижается число людей, которые нарушают карантин.