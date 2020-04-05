Томич нарушил режим самоизоляции и проехался по России

Пресс-служба УМВД по Томскому региону сообщила о задержании гражданина РФ. Он вернулся в страну 2 апреля 2020 года и не стал соблюдать карантин.
Вместо этого мужчина отправился путешествовать по России. За два дня он посетил Москву, Московскую, Новосибирскую и Псковскую области.
Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Томской области при проверке документов установлен житель областного центра 1970 года рождения, который 2 апреля 2020 года пересёк государственную границу Российской Федерации и 4 апреля прибыл в город Томск. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра данного гражданина, а также всех граждан, с которыми мужчина прибыл из Новосибирска на автобусе, — отметили в УМВД.
На данный момент мужчина доставлен в обсерватор. Ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. Нарушитель не признаёт своей вины.
Как ранее передавал NEWS.ru, в России стремительно снижается число людей, которые нарушают карантин.
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