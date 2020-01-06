Сын писателя Михаила Жванецкого прокомментировал информацию, что его избили в московском ресторане.
Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали, — заявил Жванецкий.
По его словам, один из посетителей начал приставать к девушке. Он и его друг решили заступиться. Однако злоумышленник переключился в какой-то момент на них и попытался ограбить.
Жванецкий-младший добавил, что по данному факту написал заявление в полицию. Он получил рваную рану губы полости рта,
Как писал NEWS.ru, житель Химок ограбил модный дом Киры Пластининой в Москве. Добычей злоумышленника стали 7,5 тысячи рублей.
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