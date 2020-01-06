https://static.news.ru/photo/88f6d4c6-3217-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын писателя Михаила Жванецкого прокомментировал информацию, что его избили в московском ресторане.

Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали, — заявил Жванецкий.

По его словам, один из посетителей начал приставать к девушке. Он и его друг решили заступиться. Однако злоумышленник переключился в какой-то момент на них и попытался ограбить.

Жванецкий-младший добавил, что по данному факту написал заявление в полицию. Он получил рваную рану губы полости рта, сообщает «Пятый канал».

Как писал NEWS.ru, житель Химок ограбил модный дом Киры Пластининой в Москве. Добычей злоумышленника стали 7,5 тысячи рублей.