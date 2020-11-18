Сын российского министра на джипе протаранил фургон инкассаторов

https://static.news.ru/photo/e1de9d26-2997-11eb-86d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Благовещенске внедорожник протаранил машину инкассаторов. Фургон совершил внезапный поворот из правого ряда через сплошную линию разметки, чем и спровоцировал ДТП.

Авария произошла утром 18 ноября на улице Ленина, сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео с камеры наблюдения, которая запечатлела инцидент.

За рулём автомобиля Land Cruiser, опрокинувшего инкассаторский фургон на бок, находился сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим. Несмотря на то что ДТП произошло из-за невнимательности инкассаторов, он решил скрутить номера со своей машины, отмечает канал.

В аварии пострадал один из инкассаторов. 31-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Ранее в Иваново, как писал NEWS.ru, водитель легкового автомобиля сбил двух человек. Сначала женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем мужчину на остановке общественного транспорта.