Сын российского миллиардера на джипе врезался в машину федерального судьи

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В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе предпринимателя Александра Малашкина Денис на внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. Как сообщают местные СМИ, в аварии получила травмы 71-летняя родственница судьи.

Малашкин-младший ехал с турбазы «Дубровский», принадлежащей его отцу. Молодой человек выезжал со второстепенной на главную дорогу, но не уступил дорогу легковушке Skoda Octavia, которой управлял Зобнин. Отмечается, что тест на алкоголь дал отрицательный результат. По словам Малашкина, никто из его пассажиров не пострадал, Зобнин также отделался лёгким испугом.

Да, виноват я. Простое ДТП. Все, конечно, приукрашивают немного. Но мне без разницы. Говорят, что я мажор и все такое. Ну, дали мне в трубочку подуть — ну все же эту процедуру при ДТП проходят, — приводит издание слова Дениса.

Денис Малашкин приходится сыном Александру Малашкину, миллиардеру, владельцу концерна по производству изделий из гипса «Волма», ресторана «Река», кафе «Бамберг», «Вилла Капри», «Гретель», «Органзса» и ещё ряда организаций.