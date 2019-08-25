https://static.news.ru/photo/b8f5e552-c748-11e9-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Санкт-Петербурге пьяный молодой человек за рулём Hyundai Solaris не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте своей машины.

Видео инцидента появилось «ВКонтакте», в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Оказалось, что за рулём автомобиля находился 21-летний Никита Гамзов. По ловам сотрудников ДПС, он был не трезв. Как передаёт «Фонтанка», он является сыном бизнесмена Романа Гамзова, который прославился неудачной попыткой построить технопарк «Пулковские звезды» за шесть миллиардов рублей.

На молодого человека составили два административных протокола по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Также идёт проверка по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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