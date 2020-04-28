Суд Дзержинска рассмотрит дело по факту взрыва на заводе имени Свердлова

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Полиция Норвегии задержала одного из богатейших людей страны Тома Хагена по обвинению в убийстве или соучастии в расправе над супругой Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген.

68-летняя женщина без вести пропала 31 октября 2018 года. Правоохранители расследовали случившееся как исчезновение, однако позднее переквалифицировали дело, выдвинув гипотезу об убийстве. Полиция считает, что похищения не было. Это означает,...