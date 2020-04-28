Происшествия

Суд Дзержинска рассмотрит дело по факту взрыва на заводе имени Свердлова

17:17, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городской суд Дзержинска поступило на рассмотрение уголовное дело по факту произошедшего в 2018 году взрыва боеприпаса на заводе имени Свердлова. В день происшествия в результате ЧП погибли шесть человек.

Главной подозреваемой по делу проходит начальница участка цеха № 19 завода имени Свердлова Людмила Кобзева. Её обвиняют в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло смерть двух и более лиц, с причинением крупного ущерба.

Расследование дела в отношении Кобзевой завершили сотрудники Главного следственного управления СК РФ.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу, — передаётТАСС сообщение пресс-службы СК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, СК возбудилуголовное дело о покушении на убийство после взрыва в автомобиле на улице Хорошева в Волгограде.

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