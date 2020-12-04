Суд арестовал блогера Reeflay

https://static.news.ru/photo/dfc6542e-363b-11eb-bb95-fa163e074e61_660.jpg Станислав Решетников Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Раменский городской суд арестовал блогера Станислава Решетникова (Решетняка), известного под ником Reeflay. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Решетникову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 3 февраля 2021 года, — огласила решение судья Ирина Фадина.

Следователь ходатайствовала об аресте блогера, заявив, что его вина подтверждается осмотром мечта происшествия, его собственными показаниями и экспертизой.

На заседание в качестве свидетеля пришла мать обвиняемого.

Я его всегда учила, чтобы он никого обидеть не мог, даже котёнка, — сказала она судье.

Адвокат Евгений Кулагин просил отказать в ходатайстве о заключении под стражу. По его словам, согласно экспертизе, причина смерти точно не установлена. Исходя из травм, изложенных в экспертизе, причиной смерти вполне мог стать инсульт, заявил защитник.

Когда Григорьева потеряла сознание, сделал всё от него зависящее, вызвал скорую помощь, — отметил Кулагин.

Он просил избрать любую меру, не связанную с содержанием под стражей.

Как писал NEWS.ru, блогера обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти (ч. 4 статья 111 УК).

Во время проведения стрима в подмосковной Ивановке Решетников выгнал свою подругу Валентину Григорьеву на мороз, где она провела несколько часов. В результате девушка скончалась. Решетников не прервал стрим, и зрители в прямом эфире видели мёртвое тело девушки, приезд скорой и полиции. Экспертиза установила многочисленные травмы на теле девушки, в том числе черепно-мозговую. На допросе Решетников своей вины не признал.