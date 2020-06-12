Студент СПБГУ скончался после ранения на Невском проспекте

https://static.news.ru/photo/e2877664-ad85-11ea-817f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студент СПБГУ, 24-летний Владислав Голиков, 4 июня получил ранение в голову из травматического пистолета. Спустя девять дней стало известно, что молодой человек скончался. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы университета.

В вузе подчеркнули, что Голиков был умным, добрым, талантливым и подававшим надежды студентом. Представители университета выразили глубокие соболезнования родным и близким убитого и заявили, что о дате и времени прощания с молодым человеком будет объявлено позже.

Исходя из версии следователей, в Голикова стрелял ранее судимый за преступления средней тяжести Заур Каримов. Между ним и молодым человеком произошёл конфликт. Студент потребовал от фирмы, где Каримов работал охранником, возврата денег за не оказанные услуги по оформлению санкнижки. После этого охранник выстрелил в Голикова и скрылся с места преступления. Молодого петербуржца госпитализировали, а стрелявшего задержали на следующий день, передаёт РИА Новости.

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