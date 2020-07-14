Строители в Москве подрались кирпичами

На одной из столичных строек произошла массовая драка. Рабочие дрались кирпичами.
По данным телеканала РЕН ТВ, местом инцидента стал Балаклавский проспект. В настоящее время
По предварительной причине, конфликт начался из-за невыплаты зарплаты, информирует Telegram-канал Baza.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице подрались курьеры Delivery Club и «Яндекс.Еды». В потасовке участвовали несколько десятков человек. По словам очевидцев, с прибытием полицейских драка была приостановлена, а затем, после ухода стражей порядка, она возобновилась. Оба сервиса, а также полиция начали проверки по данному факту.
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