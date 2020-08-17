Столичный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления

https://static.news.ru/photo/2a6e0fd6-e122-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Волгоградском проспекте в Москве мужчина, который был за рулём автомобиля, насмерть сбил пешехода и попытался скрыться с места преступления. Об этом 18 августа журналистам сообщили представители пресс-службы городского ГУ МВД.

Отмечается, что наезд со смертельным исходом в столице произошёл накануне. Пешеход (неизвестный мужчина 45–50 лет) был сбит по адресу: Волгоградский проспект, 109. За рулём машины был молодой человек 1997 года рождения.

Следуя по дворовой территории, он совершил наезд на пешехода и скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Позднее машина была обнаружена брошенной недалеко от места происшествия. Спустя некоторое время правоохранители задержали и самого преступника, — цитирует РИА Новости сообщение от пресс-службы ГУ МВД.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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