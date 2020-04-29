Стало известно содержание предсмертной записки главы нижегородского ГИБДД

https://static.news.ru/photo/e02c9c14-8a62-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Павел Ржевский Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Бывшие коллеги погибшего главы УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского раскрыли содержание его предсмертной записки.

Родине верно служил, не предавал, долг выполнял. Личный состав учил только хорошему. Что происходило с подчинёнными последнее время, не понимаю. Принял решение в трезвом уме и твёрдой памяти, — привели приблизительное содержание записки в «Московском комсомольце».

Помимо этого, в записке были личные поручения для родственников.Экс-глава нижегородского ГИБДД совершил суицид в рабочем кабинете, на нём была парадная форма.

Прочитали его письмо только мы — самые близкие и следственно-оперативная группа, прибывшая на место, — привели слова бывших коллег Павла Ржевского в издании.

Отмечается, что до инцидента в ведомстве произошло ряд задержаний сотрудников. Сотрудников привлекли к ответственности за коррупцию.

Павел Николаевич лично поручительствовал за своего зама и явно готовил его на своё место. Когда им заинтересовались органы СК, он написал заявление на отпуск с последующим выходом на пенсию, — процитировали коллегу Павла Ржевского.

Ранее NEWS.ru писал, что на момент смерти экс-глава нижегородского ГИБДД находился в отпуске. Он планировал в скором времени выйти на пенсию.