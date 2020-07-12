Стало известно о состоянии выжившего при крушении Ан-2

https://static.news.ru/photo/6b80fd64-c4d3-11ea-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

Пострадавший в результате падения самолёта Ан-2 в Нижегородской области находится в тяжёлом состоянии. Как отметили в областном Минздраве, его готовят к транспортировке в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

Состояние тяжёлое, 60% ожогов, — сообщил источник ТАСС в пресс-службе ведомства.

При транспортировке больного планируют задействовать вертолёт.

Авиакатастрофа произошла около 04:10 мск в районе села Кистенёво Нижегородской области. По предварительным данным, самолёт, обрабатывавший сельхозугодия, столкнулся с линией электропередачи. В результате ЧП погиб пилот, ещё один человек получил травмы.

По некоторым данным, самолёт принадлежит ООО «Зевс-Авиа». По факту происшествия проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства. Проверку инициировали Нижегородская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте.

Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.