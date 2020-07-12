Стало известно о состоянии выжившего при крушении Ан-2

Пострадавший в результате падения самолёта Ан-2 в Нижегородской области находится в тяжёлом состоянии. Как отметили в областном Минздраве, его готовят к транспортировке в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).
Состояние тяжёлое, 60% ожогов, — сообщил источник ТАСС в пресс-службе ведомства.
При транспортировке больного планируют задействовать вертолёт.
Авиакатастрофа произошла около 04:10 мск в районе села Кистенёво Нижегородской области. По предварительным данным, самолёт, обрабатывавший сельхозугодия, столкнулся с линией электропередачи. В результате ЧП погиб пилот, ещё один человек получил травмы.
По некоторым данным, самолёт принадлежит ООО «Зевс-Авиа». По факту происшествия проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства. Проверку инициировали Нижегородская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте.
Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.