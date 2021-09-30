Стали известны подробности бегства подозреваемых в убийстве пенсионеров

Александр и Анастасия Ткаченко, подозреваемые в убийстве пенсионеров в подмосковном Одинцово, стали выносить из дома ящики с фрагментами тел погибших, когда узнали, что к ним едет собственник квартиры. Молодые люди снимали жилплощадь около шести лет. Её владелец постоянно проживал в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина приехал в квартиру, так как последние полгода за неё никто не платил. С квартирантами он столкнулся на улице, когда они грузили в машину ящик с фрагментами тела одного из убитых. Ткаченко сказали, что отойдут за деньгами, после чего скрылись, бросив автомобиль и оставив ящик с останками другого погибшего на лестничной площадке.

Ранее сообщалось, что в московской области полиция разыскивает семейную пару, которая может быть причастна к убийству пенсионеров из-за жилплощади. Полицейские обнаружили в квартире в Одинцово мумифицированный труп с многочисленными переломами рёбер и спиленными ступнями. Недалеко от подъезда они нашли тело женщины, спрятанное в «Газели». Смерть обоих пожилых людей, по имеющейся информации, наступила более трёх месяцев назад.

Личности погибших пока не установлены. По предварительным данным, это могут быть супруги Ткаченко — 61-летний мужчина и его 58-летняя жена. Полицейские разыскивают их 31-летнего сына Александра Ткаченко и его супругу Анастасию. Именно они, по версии силовиков, могли расправиться с пенсионерами.