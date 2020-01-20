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Пермский губернатор Максим Решетников назвал причину, из-за которой произошла авария в отеле, где людей обварило кипятком. Это прорыв канализационного лежака, соединяющего между собой участки теплосети.

Выбраться из отеля люди не смогли из-за его трудного расположения, добавил губернатор на совете глав муниципалитетов.

Привело к таким жертвам, потому что в подвале был хостел, — цитирует главу региона URA.RU.

Местные СМИ пишут, что воды в гостинице было так много, что она хлестала через порог. Здание огорожено, на его территорию никого не пускают. На месте работают спасатели. Они одеты в специальную одежду, чтобы попасть внутрь через кипяток и перекрыть трубу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прорыв трубы отопления привёл к гибели четырёх человек в гостинице Перми. Ещё три человека пострадали, они доставлены в больницу с ожогами.