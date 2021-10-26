Самолёт Каир — Москва вернулся в аэропорт из-за записки с угрозами

Пассажирский самолёт Airbus A220 рейса Egypt Air Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения с угрозами, которое было обнаружено в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиаперевозчика. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту египетской столицы.

Сообщение было обнаружено на одном из сидений в салоне самолёта. Его содержание пока не разглашается. Кем и когда было оставлено сообщение, не установлено.

Лайнер вылетел из Каира в 11:14 по местному времени (12:14 мск). В московском аэропорту Домодедово он должен был приземлиться в 16:23 с задержкой в 30 минут.

Самолёт подал сигнал тревоги, находясь над Средиземным морем. В аэропорт Каира он вернулся через 22 минуты после вылета.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево экстренно сел бизнесджет Bombardier Challenger 600, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай. Причиной посадки стало срабатывание датчика разгерметизации пассажирской кабины.