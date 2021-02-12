Спасённая из ущелья в Пермском крае туристка умерла по дороге к врачам

https://static.news.ru/photo/583dec3a-6e10-11eb-9139-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: NortEastWestSouth/wikipedia.org

Женщина, которая в Пермском крае сорвалась в ущелье каменного массива, известного как Усьвинские столбы, скончалась. Спасатели смогли вызволить её из обрыва, однако при транспортировке к медикам скорой помощи она умерла, сообщили в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности.

Участницу туристического похода доставали с помощью спецоборудования, верёвки и специальных носилок. После этого пострадавшую от каменного массива везли в Усьву пять километров в специальных санях-волокушах, управляемых снегоходом. Травмы женщины оказались слишком серьёзными.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина 1982 года рождения упала в ущелье, когда отправилась в составе прибывшей из Тюмени туристической группы к местной достопримечательности.

Усьвинские столбы — большой каменный массив примерно в 200 километрах от Перми на правом берегу реки Усьва. Утёсы возвышаются над водой на 120 метров в высоту. У их основания находятся пещеры и гроты, в которых, как считается, сохранились следы стоянок древних людей.