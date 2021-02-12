Спасённая из ущелья в Пермском крае туристка умерла по дороге к врачам

Женщина, которая в Пермском крае сорвалась в ущелье каменного массива, известного как Усьвинские столбы, скончалась. Спасатели смогли вызволить её из обрыва, однако при транспортировке к медикам скорой помощи она умерла, сообщили в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности.
Участницу туристического похода доставали с помощью спецоборудования, верёвки и специальных носилок. После этого пострадавшую от каменного массива везли в Усьву пять километров в специальных санях-волокушах, управляемых снегоходом. Травмы женщины оказались слишком серьёзными.
Ранее NEWS.ru писал, что женщина 1982 года рождения
Усьвинские столбы — большой каменный массив примерно в 200 километрах от Перми на правом берегу реки Усьва. Утёсы возвышаются над водой на 120 метров в высоту. У их основания находятся пещеры и гроты, в которых, как считается, сохранились следы стоянок древних людей.