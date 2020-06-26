Сотрудники скорой помощи выбросили у гаражей пожилого мужчину

https://static.news.ru/photo/d5950666-b7ac-11ea-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Омска сообщила о том, что стала свидетельницей того, как сотрудники скорой помощи выбросили пожилого мужчину у гаражей.

Увидели сначала скорую у гаражей, потом, когда она уехала, услышала крик о помощи. На помойке в кустах лежал человек лицом вниз: забинтованная нога в крови, просил помочь, говорил, что ему плохо, — цитирует её издание «Подъём».

Девушка отметила, что мужчина не был похож на бомжа. На нём были чистые вещи. От него не пахло, а руки были в ранах. Свидетельница инцидента связалась с сотрудниками скорой помощи. Однако там сказали, что он бушевал и бегал пьяный по больнице.

Приехала скорая. Девушка кричала, что он им не нужен, что это бомж, его всё равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать. Они между собой разговаривали, что якобы у него гангрена. Участковый сделал замечание, сказал, что нужно найти родственников, — добавила она.

Ране NEWS.ru писал, что сотрудник ЧОП «выбросил» из больницы Петрозаводска пациента. Ему не понравился внешний вид мужчины.