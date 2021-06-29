Сотрудники ФСБ задержали начальника российской колонии

Сотрудники ФСБ задержали начальника исправительной колонии № 2 в Тульской области при получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

За незаконное вознаграждение начальник тюрьмы обещал помочь одному из заключённых выйти на свободу по УДО. В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Следствие предполагает, что 24 июня в своём служебном кабинете начальник учреждения ФСИН получил взятку и пообещал задействовать свои служебные полномочия для выпуска заключённого колонии по условно-досрочному освобождению.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки.