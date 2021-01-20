Сотрудники ФСБ предотвратили расстрел в подмосковной школе

https://static.news.ru/photo/374cdb7a-5bba-11eb-93f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

ФБС предотвратила теракт в одной из подмосковных школ. Подростки планировали совершить массовый расстрел учеников и преподавателей одного из учебных заведений Московской области.

Правоохранительные органы задержали двоих 16-летних подростков, готовивших нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. В отношении задержанных заведены уголовные дела, сообщает Lenta.ru.

При обыске у подростков были найдены два самодельных пистолета, петарды с металлической шрапнелью, тактические перчатки, балаклава и футболка с надписью «Естественный отбор». В сообщении отмечается, что подозреваемые решили напасть на школу поле просмотра роликов на YouTube о массовых расстрелах в американских учебных заведениях.

Ранее NEWS.ru писал, что военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, приговорили к 24,5 года колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсации на 9,8 млн рублей. Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения.