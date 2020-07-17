Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/4ffc5e78-c81e-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске. Он был спланирован по указанию главарей международных террористов.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин одной из республик Центральной Азии 1988 года рождения. После совершения теракта он намеревался отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

При задержании у подозреваемого были изъяты бутылки с зажигательной смесью, готовые к применению, холодное оружие и флаг с символикой международной террористической организации. Кроме того, в телефоне мужчины была обнаружена видеозапись его присяги главарям террористов и переписка по поводу теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанный помещён под арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске на протяжении почти недели проходят митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным СМИ, в самом массовом митинге 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В то же время в МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Фургал был задержан 9 июля, а 10-го Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Чиновника подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. Виновным он себя не признаёт.