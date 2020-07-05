Соловьёв показал выводы экспертизы по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/e7bc59fe-be4e-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Телеведущий Владимир Соловьёв обнародовал результаты экспертизы МВД, проведённой после смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Эксперты обнаружили на водительской подушке безопасности Jeep Grand Cherokee следы ДНК артиста. Документ телеведущий показал в эфире передачи «СоловьёвLIVE». Как к нему попали бумаги, он объяснять не стал, сославшись на журналистскую тайну.

В отчёте говорится, что найдены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.». Результаты экспертизы прокомментировал адвокат родственников умершего после ДТП водителя Александр Добровинский.

Наконец сегодня в общем-то поставлена точка над i — Ефремов находился за рулём машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов, — сказал юрист.

ДТП на Смоленской площади Москвы случилось 8 июня. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, врезался в фургон рязанца Сергея Захарова. Мужчина оказался в больнице, но врачи не спасти ему жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян. Сейчас актёр находится под домашним арестом, такую меру пресечения назначил Таганский суд Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов не помнит момент ДТП на Садовом кольце, так как был пьян, заявил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист отказался говорить, вёл ли его подзащитный машину, когда произошла авария. Он отметил, что делая заявления, всегда имеет под ними основания. Полицейские приехали на место уже после столкновения и не могли видеть, что было до этого. При этом он подтвердил, что автомобиль Ефремова попал в аварию, актёр был в машине и в результате ДТП погиб человек.