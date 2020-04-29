СМИ: вертолёт НАТО потерпел крушение в Ионическом море

https://static.news.ru/photo/5cac0c28-9ede-11e9-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerome Gilles/ZUMAPRESS.com

Канадский вертолёт Sikorsky CH-124 Sea King, участвовавший в учениях НАТО, потерпел крушение в Ионическом море.

Воздушное судно пропало в 52 морских милях западнее острова Кефалония. Его обломки уже найдены. На борту находилось шесть человек. Тело одного из них было обнаружено. Судьба остальных неизвестна. На месте крушения идут поисковые работы, сообщает греческое издание militaire.gr.

Ранее NEWS.ru писал, что два пилота пострадали при крушении военного вертолёта в Мьянме. Воздушное судно перевозило военных атташе. Вертолёт упал в штате Шан вскоре после вылета, он направлялся в Янгон — крупнейший город страны.