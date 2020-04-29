СМИ: в Москве от коронавируса умер 34-летний сотрудник ФСО

https://static.news.ru/photo/7845fcfc-8a3b-11ea-aca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник столичного 6-го отдела управления правительственной связи ФСО, капитан Александр Филатов, скончался от COVID-19. Об этом сообщил собеседник в самом ведомстве и подтвердили два знакомых умершего.

Умер Филатов 26 апреля. Когда он в первый раз в поликлинику приехал, ему дали больничный и сказали через три дня приехать. Потом рентген сделали и ничего не увидели. Опять отправили домой. Через два дня стало хуже, он сам приехал в госпиталь. Его отправили на КТ и только тогда выявили двустороннее воспаление. Еще через два дня ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Он умер через 11 дней, — рассказал «Медузе» источник в ФСО.

Инсайдер рассказал, что Филатов проходил обследование в ведомственной поликлинике ФСБ, так как собственных у ФСО нет. При этом в распоряжении издания есть его снимок в траурной раме с подписью, должностью именем и датами рождения и смерти. Сопровождается кадр кратким некрологом.

По этим данным была обнаружена страница Филатова в соцсетях и один из его знакомых подтвердил смерть мужчины. Информацию о смерти Филатова от COVID-19 подтвердил также человек, знакомый с его семьей.

При этом источник издания сообщил, что по имеющимся у него данным на 22 апреля, коронавирусом заразились ещё 20 сотрудников ФСО. При этом источник издания утверждает, что тестирование на коронавирус делается только тем, кто контактировал с иностранцами.

В ведомственных поликлиниках ФСБ, по крайней мере в середине апреля, делали тест, только если у тебя был подтвержденный контакт или тебе совсем плохо — например, пневмония, — сказал инсайдер.

Такая же ситуация с сотрудниками, работающими в Кремле, отметил источник, а маски выдаются формально и только начальству.

Их выдают на отдел, начальник отдела — начальникам отделений. У них они лежат на особый случай — для работы в заметном месте. В моем отделении мне за неделю дали две маски. С антисептиком своим хожу. И это в Кремле! Правда, в президентской резиденции Ново-Огарево в каждом кабинете ящик этого антисептика, — сказал собеседник издания.

Другой собеседник, близкий к службе безопасности президента при этом отметил, что о смерти Филатова не слышал и добавил, что управление правительственной связи большое, а его сотрудники служат на нескольких объектах только в Московском регионе. По его словам, инженеры из 6-го отдела, где работал Филатов, занимаются обслуживанием радиосвязи и с первыми лицами не контактируют.

Как писал NEWS.ru, ранее учредитель Царьграда призвал СК и ФСБ начать расследование пандемии COVID-19.