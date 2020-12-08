СМИ: в Белоруссии пресечена деятельность террористической группы

https://static.news.ru/photo/99855bfa-394b-11eb-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

В Гродненской области Белоруссии была пресечена деятельность террористической группировки.

Участников группировки, причастной к поджогу дома одного из милиционеров и подрыву его автомобиля, были задержаны, сообщает местный телеканал ОНТ.

При обыске в доме лидера группировки были найдены взрывчатка и гранаты.

Другие подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с начала 2020 года было предотвращено более 40 террористических актов в разных городах и регионах. В НАК подчеркнули, что с начала года в РФ ликвидировали 46 боевиков. Ещё 36 главарей различных бандформирований были задержаны.