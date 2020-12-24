СМИ сообщили о краже более $1 млн из здания МИД РФ

https://static.news.ru/photo/9038cd4a-45bf-11eb-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из главного здания Министерства иностранных дел РФ в 2019 году было похищено более $1 млн в разной валюте. Главную подозреваемую и её предполагаемого сообщника задержали уже на второй день, однако куда делись похищенные деньги, до сих пор неизвестно. Более того, оба задержанных сейчас находятся на свободе.

Как сообщает РЕН ТВ, похищенные деньги — часть из $1,5 млн, которые были получены российским МИД наличными за консульские услуги от Ирана и доставлены в Москву диппочтой. 29 ноября 2019 года их занесли в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента министерства Натальи Агальцовой. Установлено, что две трети этой суммы исчезли между 16 и 19 декабря. После вскрытия её кабинета специально созданная комиссия оценила общий ущерб в $1 066 638. При этом ревизия, проводившаяся 16 декабря, недостачи не обнаружила.

20 декабря 2019 года Агальцову задержали и допросили в отделе полиции по району Арбат. По её словам, в коробке с $1,5 млн пачки со стодолларовыми купюрами находились сверху, а ниже располагались денежные «куклы». Обнаружив это, она якобы решила часть недостачи покрыть за счёт собственных накоплений ($200 тысяч) и кредита в 3 млн рублей. Однако банк ей отказал в кредите, и тогда она, по её словам, решила покончить с жизнью. 19 декабря Агальцова оформила завещание на сожителя Василия Маковоза и на него же — генеральную доверенность на свою дачу. Однако покончить с собой ей не удалось.

Посол же РФ в Иране пояснил, что вся сумма состояла из стодолларовых купюр. Они находились в коробке из-под водки и были уложены по восемь пачек в 18 слоёв, а ещё шесть пачек располагались вертикально сбоку. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Как писал NEWS.ru, неизвестные украли у генерального директора одной из московских компаний рюкзак, где находилось почти 1,5 млн рублей. Инцидент произошёл 17 декабря в одном из кафе на западе столицы, расположенном на проспекте Вернадского, дом 86а, на первом этаже торгового центра. Неизвестный путём свободного доступа из рюкзака на стуле в гостевом зале украл у потерпевшего 1 млн 450 тыс. рублей, а затем скрылся. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже.