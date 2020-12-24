СМИ сообщили о краже более $1 млн из здания МИД РФ

Из главного здания Министерства иностранных дел РФ в 2019 году было похищено более $1 млн в разной валюте. Главную подозреваемую и её предполагаемого сообщника задержали уже на второй день, однако куда делись похищенные деньги, до сих пор неизвестно. Более того, оба задержанных сейчас находятся на свободе.
Как
20 декабря 2019 года Агальцову задержали и допросили в отделе полиции по району Арбат. По её словам, в коробке с $1,5 млн пачки со стодолларовыми купюрами находились сверху, а ниже располагались денежные «куклы». Обнаружив это, она якобы решила часть недостачи покрыть за счёт собственных накоплений ($200 тысяч) и кредита в 3 млн рублей. Однако банк ей отказал в кредите, и тогда она, по её словам, решила покончить с жизнью. 19 декабря Агальцова оформила завещание на сожителя Василия Маковоза и на него же — генеральную доверенность на свою дачу. Однако покончить с собой ей не удалось.
Посол же РФ в Иране пояснил, что вся сумма состояла из стодолларовых купюр. Они находились в коробке из-под водки и были уложены по восемь пачек в 18 слоёв, а ещё шесть пачек располагались вертикально сбоку. Расследование этого уголовного дела продолжается.
Как писал NEWS.ru, неизвестные украли у генерального директора одной из московских компаний рюкзак, где находилось почти 1,5 млн рублей. Инцидент произошёл 17 декабря в одном из кафе на западе столицы, расположенном на проспекте Вернадского, дом 86а, на первом этаже торгового центра. Неизвестный путём свободного доступа из рюкзака на стуле в гостевом зале украл у потерпевшего 1 млн 450 тыс. рублей, а затем скрылся. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже.