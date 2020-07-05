Следователи Новосибирска ищут пропавшего особенного подростка

https://static.news.ru/photo/b6b9f738-bec3-11ea-a73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Убийство», возбуждено по факту исчезновения в Новосибирске 14-летнего Олега Иванова. Поиски ребёнка идут уже несколько суток, следует из официального сообщения пресс-службы СУ СК по Новосибирской области.

Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребёнка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство. — NEWS.ru), — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Согласно данным ведомства, мальчик пропал 1 июля. Вместе со своим отцом ребёнок приехал на ТЭЦ 5, расположенную в Октябрьском районе Новосибирска. По пути к жилому району «Восточный» отец и сын встретили мужчину с большой собакой. Отец ребёнка решил узнать у прохожего дорогу. В это время подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля. С этого момента его местонахождение остаётся неизвестным.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего, уточняет СУ СК по региону. В поисках Олега Иванова задействованы волонтёры, полицейские и следователи.

Ранее NEWS.ru писал, что поиски четырёхлетнего ребёнка, пропавшего на берегу реки, ведутся в Туве. Малыш исчез утром 2 июля, пока его мать выпивала с сожителем. Ребёнка женщина хватилась только вечером, заявление о пропаже сына поступило в полицию около шести часов вечера.