Следователи нашли женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы

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Журналисты российских СМИ и их китайский коллега попали под артиллерийский обстрел в Мариуполе, сообщает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал.

Мы шли по улице, сзади раздался взрыв. Коллеги видели взрывы спереди и справа, порядка шести-восьми прилётов. Ближайший прилёт снаряда был примерно в 50 метрах от нас. Вся улица была в...