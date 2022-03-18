Следователи нашли женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
17:46, 20 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следователи и сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, которая оставила тело новорождённого ребёнка у мусорных баков в центре Москвы, сообщила пресс-служба СК столицы. В ближайшее время её доставят в подразделение ведомства, где с ней будут проводить следственные действия.
Столичным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 106 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.
Женщина сообщила, что ребёнок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь.
Сейчас расследования дела продолжается, специалисты выясняют все детали произошедшего.
Ранее стало известно, что на площадке для сбора мусора в центре Москвы нашли тело новорождённого ребёнка. Это произошло около одного из жилых домов на улице Красная Пресня. На вид мальчику было около 1,5 месяца.