Следователи начали проверку после избиения девушки в Красноуральске

https://static.news.ru/photo/0e0b2e08-b91a-11ea-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Сотрудники СК в Свердловской области начали проверку по факту избиения девушки школьницей на территории города Красноуральск. Несовершеннолетняя нанесла своей оппонентке в ходе драки телесные повреждения, сообщили 28 июня представители регионального управления СК РФ.

Информация об избиении появилась ранее в социальных сетях. Пользователи опубликовали видео, на котором школьница ногами избивает девушку, лежащую на земле.

Организована доследственная проверка по сообщению о конфликте между двумя девушками, одна из которых — несовершеннолетняя. В ходе конфликта, согласно материалам проверки, 15-летняя девушка причинила телесные повреждения пострадавшей из-за межличностного конфликта, — приводит РИА Новости сообщение от следствия.

Уточняется, что в ходе проверки допрашиваются участницы драки, их родственники и знакомые. Также следователи выясняют, в каких условиях воспитывается школьница.

Кроме того, инцидент с избиением прокомментировали сотрудники региональной прокуратуры. Оказалось, что школьница уже состоит на учёте в полиции. Причина заключается в многократных уходах девушки из дома. Её воспитывает отец. Ранее мужчина привлекался к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Следственную проверку прокуратура взяла на контроль.

Как передавал NEWS.ru, 15-летняя школьницу из подмосковной деревни на улице избили трое ровесников из-за подростковой неприязни, которая длится на протяжении четырёх лет.

16-летняя девятиклассница ощущает себя звездой и лидером, требует поклонения. А её 15-летняя соседка по микрорайону относится к знакомой обычно, не заискивая.