СКР задержал руководителя попавшей под лавину в Хибинах тургруппы

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Руководитель туристической группы, попавшей под лавину в Хибинской тундре, задержан. Сотрудники следуправления СКР по Мурманской области проводят с ним следственные действия.

Группа из 16 туристов, большинство из которых составляли несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет, отправилась в Хибины для участия во всероссийской зимней «Туриаде-2021». В районе посёлка Имандра туристы оказались в опасной близости от нависшей на возвышенности снежной массы. В результате её обрушения погибла девочка 2008 года рождения.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть ребёнка.

Перед походом в труднодоступную местность руководителем группы не были учтены её сложный рельеф, состояние и объём нежного покрова, говорится на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что на Камчатке под крупную лавину попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет. Мужчина погиб, а женщину и мальчика удалось спасти.