СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта

https://static.news.ru/photo/57dd980c-d61d-11ea-ab1a-fa163e074e61_660.jpg Марина Кохал Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Следственный комитет РФ опубликовал запись, которая велась во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Александра Юшко, известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт.

Эксперимент проходил в квартире, где было обнаружено тело артиста, женщину туда доставили в наручниках. На кадрах видно, как Кохал сначала что-то рассказывает следователям у входа в квартиру, после проходит в комнату и указывает на диван.

Тело Картрайта ранее нашли расчленённым в квартире в Санкт-Петербурге. Со слов супруги, он умер от передозировки наркотиками. По предварительным данным, гражданка пыталась избавиться от трупа. Она не знала, как его лучше спрятать, поэтому разрезала на части. Женщина объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал. Женщина арестована на два месяца. Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.