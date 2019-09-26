https://static.news.ru/photo/38e10dfa-e035-11e9-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело заведено по факту жёсткой посадки лайнера Azur Air в Барнауле. Об этом сообщает Западно-Сибирское СУ СК на транспорте.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — говорится на сайте ведомства .

В ведомстве подчеркнули, что из более чем полусотни пострадавших в результате инцидента один из пассажиров находится в медицинском учреждении в удовлетворительном состоянии.

Как писал News.ru, вечером 25 сентября при посадке следовавшего из Вьетнама самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула произошло возгорание правой стойки шасси. В результате аварийной посадки пострадали 56 человек.