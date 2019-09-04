Управление СК по Архангельской области начало доследственную проверку по факту гибели девочки из России в турецком отеле.
6-летняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции. Она утонула в бассейне отеля в Анталье. Трагедия произошла 3 сентября в курортной зоне Окурджалар. Предположительно, ребёнок ударился головой при падении с горки.
Это не первый подобный случай с российскими туристами в Турецкой Республике.
18 августа произошёл несчастный случай в отеле «Санхилл» в турецком Бодруме. Руку 12-летней Алисы
Как ранее писал News.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней россиянки.