Силовики задержали замгендиректора Крымской железной дороги

https://static.news.ru/photo/f99eba28-8a2c-11ea-b4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: УФСБ РФ по Республике Крым/ТАСС

Заместителя гендиректора Крымской железной дороги подозревают в превышении служебных полномочий. Он задержан.

По версии следствия, чиновник продал 54 вагона по заниженной стоимости. Договор купли-продажи был заключён в сентябре 2018 года. Общая сумма сделки составила более 11 млн рублей. В документах было указано, что вагоны были непригодны к эксплуатации.

По результатам оценочного исследования оказалось, что рыночная стоимость имущества составляла более 20 млн рублей. Предприятие «Крымская железная дорога» недополучило более 9 млн рублей, что является упущенной выгодой. Возбуждено уголовного дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Ранее бывшего главу Пятигорска Льва Травнева задержали по делу о превышении должностных полномочий.

NEWS.ru писал, что вице-премьера Хакасии Сергея Новикова отстранили от должности после обвинения в коррупции. Против чиновника возбуждено уголовное дело.