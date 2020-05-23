Силовики задержали второго участника проекта «Омбудсмен полиции»

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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Максим Пашков задержан и находится в изоляторе временного содержания (ИВС) при главном управлении МВД по Москве, заявил адвокат Максим Пашков.

Вчера его привезли из Вологды в Москву, он задержан. Мне пока не сказали причину его задержания и прочие подробности, я выезжаю к нему, — цитирует Пашкова ТАСС.

По информации в Telegram-канале «Омбудсмен полиции (резерв)», защитники и друзья больше суток не знали о местонахождении Пашкова. Одновременно с ним перестала выходить на связь Диана Ковалевская — сотрудница полиции и бывший администратор паблика.

Как писал NEWS.ru, 23 мая в квартире Пашкова прошёл обыск. Днём ранее основателю проекта Владимиру Воронцову предъявили обвинения в распространении порнографии.

«Омбудсмен полиции» — медиапроект о нарушениях внутри системы МВД.