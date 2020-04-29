Силовики со стрельбой задержали нарушителя самоизоляции в Москве

https://static.news.ru/photo/6cd782cc-8acd-11ea-867a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нарушитель самоизоляции пытался скрыться от полицейских в Москве. Силовики были вынуждены применить оружие для его задержания.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris, но водитель попытался скрыться. Нарушитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, когда его преследовали сотрудники ГИБДД.

Силовики несколько раз предупредили мужчину о применении огнестрельного оружия и выстрелили в воздух, но нарушитель не остановился, тогда инспектор открыл огонь по автомобилю и пробил колесо.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Невыполнение требований об остановке транспортного средства», а также семь материалов по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказали журналистам ТАСС в полиции.

Также пассажир и водитель нарушили режим самоизоляции. Шофёру был назначен административный арест сроком на пять суток. Транспортное средство было эвакуировано в ОМВД по району Лефортово.

NEWS.ru писал, что за поездку без цифрового пропуска будут штрафовать не водителя, а владельца машины.