Школьница забеременела от отчима в Забайкальском крае

В Забайкальском крае арестован местный житель, вступивший в интимные отношения со своей 15-летней падчерицей. Чрезмерно близкая связь вскрылась, когда выяснилось, что школьница беременна.
Известно это стало 8 февраля. Девушку привезли в больницу, где медики и выявили пикантный факт. В ходе беседы со следователем СКР она призналась, что вступала в интимную связь со своим 42-летним отчимом. Вскоре тот был задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах запретных отношений с несовершеннолетней. Однако позже от своих слов отказался. Тем не менее ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Мужчина помещён под стражу. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
Ранее в Калининграде, как писал NEWS.ru, от отчима забеременела 11-летняя девочка. Следователи заподозрили мужчину в изнасиловании падчерицы. Сначала подозреваемый отвергал обвинение, но затем написал сразу несколько явок с повинной.