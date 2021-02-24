Школьница забеременела от отчима в Забайкальском крае

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В Забайкальском крае арестован местный житель, вступивший в интимные отношения со своей 15-летней падчерицей. Чрезмерно близкая связь вскрылась, когда выяснилось, что школьница беременна.

Известно это стало 8 февраля. Девушку привезли в больницу, где медики и выявили пикантный факт. В ходе беседы со следователем СКР она призналась, что вступала в интимную связь со своим 42-летним отчимом. Вскоре тот был задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах запретных отношений с несовершеннолетней. Однако позже от своих слов отказался. Тем не менее ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Мужчина помещён под стражу. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее в Калининграде, как писал NEWS.ru, от отчима забеременела 11-летняя девочка. Следователи заподозрили мужчину в изнасиловании падчерицы. Сначала подозреваемый отвергал обвинение, но затем написал сразу несколько явок с повинной.